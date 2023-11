Bénin – Les Communes du Grand Nokoué: ce que Talon recommande pour la fin d’année

Cette période de fin d’année sera caractérisée par Zéro tolérance à l’encontre des contrevenants de la circulation routière. C’est la recommandation faite par le chef de l’Etat lors d’une séance de travail lundi 27 Novembre 2023 avec la hiérarchie policière.

Le président Patrice Talon a rencontré lundi 27 Novembre, la hiérarchie policière pour une séance de travail. Les dispositions pour lutter contre l’incivisme routier notamment dans les communes du Grand Nokoué était le principal point des échanges. Face aux hommes en uniforme, le Président Patrice Talon a fait des recommandations afin que tout se passe bien sur les routes au bénéfice des populations et de l’environnement.

Le président de la République a donné des instructions fermes aux forces de l’ordre afin qu’ils fassent respecter le Code de la route de même que les nuisances qui dégradent la qualité de vie des citoyens à savoir les nuisances sonores et aussi les nuisances environnementales.

« Au Bénin aujourd’hui, c’est un acquis et c’est l’occasion de vous féliciter. Quand on parle du Bénin, c’est un autre commentaire, un autre regard que ce pays n’est plus un pays d’Afrique comme les autres. C’est extraordinaire. Tout n’est parfait. Nul ne l’est d’ailleurs. La Police Républicaine au Bénin sera responsable de tout dans nos localités. C’est encore le seul corps en qui nous avons confiance. Vous faites bien les choses et le revers de la médaille est qu’on va vous charger de tout désormais« , a confié Patrice Talon.

La hiérarchie policière quant à elle n’entend pas se faire prier pour mettre en exécution les recommandations du premier citoyen du pays. » Quand la haute autorité, le chef suprême des armées, le chef suprême de la Police Républicaine donne des instructions, ces instructions doivent être respectées à la lettre et c’est ce que nous allons faire. Dans un pays qui se respecte, tout se fait normalement. On n’a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. Si les gens connaissent ce qu’ils doivent faire, la Police n’aura pas du travail mais si les gens ne connaissent pas ce qu’ils doivent faire, la Police va les amener à faire ce qu’ils doivent faire pour que tout se passe normalement« , a rassuré un des responsables présents à la rencontre.