Bénin: les classes culturelles opérationnelles dans 89 établissements

Les activités pédagogiques entrant dans le cadre des classes culturelles ont été officiellement lancées vendredi 3 Février dernier. Le lancement a été fait par le ministre du Tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola assisté pour la circonstance de son collègue des enseignements secondaire et technique et de la formation professionnelle, Yves Chabi Kouaro.

Le projet de détection et de promotion de talents et de renforcement de capacités dans le secteur de la culture institué par décret gouvernemental pris en 2018 est désormais opérationnel dans les écoles. Son lancement a eu lieu le vendredi 3 Février 2023 au CEG Gbégamey à Cotonou.

En initiant et en intégrant ce projet dans le programme d’action du gouvernement, l’exécutif envisage de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants dans nos écoles, rappelle le coordonnateur du projet, Blaise Tchétchao.

Pour parvenir à rendre opérationnel ce projet sur l’ensemble du territoire national, confie-t-il, il fallu franchir plusieurs étapes. Il s’agit entre autres, de la validation des curricula de formation, l’acquisition des matériels et équipements d’apprentissage, le recrutement et la formation de 890 encadreurs culturels qui ont été déployés dans les 77 Communes du Bénin.

Le ministre Jean-Michel Abimbola a salué tous ceux qui ont œuvré pour l’aboutissement de ce projet important du programme d’action du gouvernement et a invité les encadreurs et les apprenants à donner le meilleur d’eux-mêmes afin que l’objectif escompté soit atteint.

Il faut noter que cette phase initiale expérimentale se déroule dans 89 établissements publics et privés choisis sur l’ensemble du territoire et concerne les disciplines Musique, Danse, Théâtre et Arts plastiques.