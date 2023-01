Bénin: les 305 enseignants réintégrés prennent fonction le 24 février prochain

Les 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire récemment réintégrés dans la fonction publique vont prendre fonction dès le 24 Février prochain.

Par un communiqué en date de ce mardi 31 Janvier 2023, le ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou a dévoilé la date de prise de fonction des 305 enseignants réintégrés dans la fonction publique. Selon le communiqué de l’autorité, ces enseignants pourront rejoindre leur poste à partir du 24 Février prochain. Il s’agit des enseignants n’ayant pas pris part à l’évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles et radiés de la fonction publique. Ils ont été réintégrés suivant la décision du conseil des ministres en sa session du mercredi 18 janvier 2023.

Dans son communiqué, le ministre du travail et de la fonction publique demande aux concernés de « se rapprocher de la direction de la planification, de l’administration et des finances de leur Ministère de tutelle, notamment le ministère des enseignements maternel et primaire ou le ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle pour leur reprise de service ». Ceux qui n’auront pas repris service à la date indiquée, précise le communiqué auraient choisi délibérément de refuser leur réintégration dans la fonction publique.