Bénin – Les 1000 jours de Madougou en prison: Alain Foka nourrit l’espoir de sa libération

Ce jeudi 30 Novembre 2023, Reckya Madougou, candidate du parti Les Démocrates aux élections présidentielles de 2021 bouclait 1000 jours derrière les barreaux. Dans un message publié sur X (précédemment Twitter), Alain Foka affirme avoir caressé l’espoir de la voir libre.

Condamnée à 20 ans de prison, l’ancienne ministre de la justice de Boni Yayi a bouclé hier Jeudi 30 Novembre 2023 1000 jours en détention. A l’occasion beaucoup ont appelé à sa libération. Même le journaliste camerounais, Alain Foka dans une publication sur X a eu une pensée particulière pour l’opposante au régime de Cotonou.

« J’avais caressé l’espoir que pour ce millième jour, ce 30 novembre, le président Patrice Talon libèrerait Reckya Madougou, ancienne candidate à la présidentielle » », a posté Alain Foka.

Le co-fondateur de la société Mansah a déploré « malgré l’avis du groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire qui l’innocentait et demandait sa libération immédiate, elle reste détenue dans des conditions difficiles à ce jour loin de ses enfants et de ses proches. Qu’est ce qui peut expliquer un tel acharnement? Je refuse de penser qu’elle soit en fait une prisonnière politique. Dans ce cas… ça va mieux en le disant. Ses enfants en tout cas, espèrent le retour de leur maman pour les fêtes de fin d’année. Nous aussi« , a publié Alain Foka.

Il faut rappeler que le président Patrice Talon alors qu’il recevait en audience son prédécesseur et certains responsables du parti de l’opposition, Les Démocrates a été on ne peut plus clair. « Je ne compte pas gracier Reckya Madougou« , a-t-il martelé face à Boni Yayi qui implorait la clémence du chef de l’Etat en faveur de la prisonnière.