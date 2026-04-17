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Bénin : l’épreuve psychotechnique du concours des Douanes fixée au 25 avril

La Direction générale des Douanes a annoncé la tenue de l’épreuve psychotechnique du concours de recrutement de 150 agents. Les candidats sont attendus le 25 avril 2026 dans leurs centres respectifs, sans possibilité de changement.

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Société
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Bénin : l’épreuve psychotechnique du concours des Douanes fixée au 25 avril
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La Direction générale des Douanes a informé les candidats au concours de recrutement de cent cinquante (150) fonctionnaires, session 2024, de la tenue de l’épreuve psychotechnique.

Cette épreuve est prévue pour le samedi 25 avril 2026. Elle concerne les candidats retenus après les épreuves sportives ainsi que ceux en lice pour les postes techniques et administratifs.

Dans son communiqué, l’administration précise que les candidats doivent « se représenter dans leur centre de composition respectif », selon le département choisi lors de l’inscription. Elle souligne également qu’« aucun changement de centre ne sera, dès lors, autorisé ».

Les candidats sont « convoqués à 06 heures précises » et « aucun retard ne sera permis », insiste la Direction générale des Douanes.

Les pièces exigées pour accéder à la salle sont une pièce d’identité valide et la convocation.

Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent se rapprocher des services des Douanes ou appeler le numéro vert mis à disposition.

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