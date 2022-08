Bénin : l’EIDS lance sa formation au métier de l’événementiel

L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégies (l’EIDS) a lancé pour le compte de la rentrée 2022-2023, trois nouvelles filières dont des spécialités d’ordre sécuritaire et de l’événementiel.

A l”Ecole Internationale de Détectives et de Stratégies – EIDS, la rentrée 2022-2023 démarre le vendredi 05 Septembre 2022 avec de nouvelles spécialités dont le Métier de l’événementiel, la Criminologie et la Lutte contre le terrorisme. Ces trois nouvelles spécialités sont destinées aux professionnels de la Police, de la Douane, des Eaux et Forêts, de la Justice, des Journalistes, des structures d’enquêtes administratives et judiciaires et tous ceux qui s’intéressent aux investigations.

En effet, l’Ecole internationale de détective et de stratégie, un établissement de formation professionnelle élitiste en matière d’investigation , de management , d’analyse politique et de stratégie a été créée en 2013. C’est une structure à l’avant-garde des nouvelles exigences qui, au plan académique, a confié son management à un personnel de qualité et de rigueur scientifique.

Elle est agréée par le gouvernement béninois et assure des formations dans plusieurs spécialités dont la filature, la surveillance et la sécurité, l’investigation civile, économique et pénale, l’intelligence économique, la stratégique militaire et la stratégie d’entreprise. A ces filières s’ajoutent les trois nouvelles spécialités que sont le Métier de l’événementiel, la Criminologie et la Lutte contre le terrorisme.

Depuis 2013, l’EIDS a l’insigne honneur d’accueillir les étudiants d’un peu partout en Afrique notamment de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Conakry et même des agents de la Police Républicaine. Selon Clovis Adanzounon, fondé de l’EIDS, c’est la pandémie du coronavirus qui lui a permis d’opter pour des innovations au nombre desquelles une plateforme E-learning.

Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 se poursuivent à l’Ecole internationale de détective et de stratégie au siège de l’institution à Cotonou avec des réductions sur toutes les inscriptions faites avant la date du 05 Septembre 2022.