Bénin – Législatives de 2023: 5 Milliards de francs cfa pour organiser les élections

Le Dimanche 08 Janvier 2023, le peuple béninois sera aux urnes pour élire ses représentants au sein de l’Assemblée Nationale. Pour une parfaite organisation de ces élections, la commission électorale nationale autonome et ses démembrements ont besoin d’un budget opérationnel de plus de 5 Milliards de francs cfa.

C’est du moins ce que l’on peut retenir de la sortie médiatique de ce weekend de Nicolas Assogba, conseiller et rapporteur de l’institution en charge de l’organisation des élections en République du Bénin. Reçu le dimanche 09 Octobre sur l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, il a donné un aperçu sur le budget qui sera mobilisé dans le cadre des élections de Janvier 2023.

Ainsi, pour réussir sa mission constitutionnelle, la commission électorale nationale autonome (CENA) a élaboré en collaboration avec le ministre de l’économie et des finances, un budget de cinq milliards six cents trente-cinq millions (5.635.000.000) de FCFA. Ce montant n’inclut pas le budget de fonctionnement de l’institution qui s’élève à un peu plus d’un Milliard de FCFA.

Le gouvernement joue sa partition pour la tenue effective des législatives

La commission électorale nationale autonome dans les préparatifs des élections législatives prochaines n’est pas encore confrontée à des difficultés financières. Selon le conseiller et porte parole de l’institution, Nicolas Assogba, le gouvernement a déjà assurer les premiers décaissements pour permettre à la commission électorale nationale autonome de rester dans le chronogramme de déroulement.

Ainsi, au fur et à mesure que les besoins se feront sentir dans le cadre des préparatifs en cours pour le renouvellement de l’institution parlementaire, le gouvernement procédera au décaissement progressif des fonds nécessaires pour permettre à l’organe d’assurer sa mission, celle d’organiser les élections.

Le calendrier électoral rendu disponible par la CENA

Selon le calendrier électoral rendu officiel ce lundi, la date du scrutin est maintenue au 8 janvier 2023 et l’enregistrement des déclarations de candidatures est prévu du 28 octobre au 2 novembre 2022. Retrouvez ci-dessous l’intégralité du calendrier électoral des législatives de 2023.