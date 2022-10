Bénin-Législatives 2023: une plateforme officiellement lancée pour les déclarations de candidature

Une solution informatique a été officiellement lancée le mercredi 19 Octobre 2022 à Royal hôtel de Cotonou pour la gestion des déclarations de candidature en vue des élections législatives du 08 Janvier 2023.

Avec l’appui de l’Institut pour la Gouvernance Démocratique (IGD) et de l’Institut Néerlandais pour la Démocratie et le Multipartisme (NIMD), la commission électorale nationale autonome (CENA) a mis en place une plateforme numérique pour aider les partis politiques dans la présentation de leur déclaration de candidature en vue des législatives prochaines.

Cette solution informatique a été officiellement lancée le Mercredi 19 Octobre 2022 à Royal Hôtel de Cotonou en présence de toutes les parties prenantes de la chaîne de l’organisation des élections. Le lancement de la plateforme est suivi d’un atelier d’appropriation de l’outil par les partis politiques regroupés par le programme « Renforcement et Appui des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques (RAPPID) ».

L’objectif qui sous tend le lancement de cette plateforme est de renforcer les partis politiques afin qu’ils contribuent à l’instauration d’un climat de paix en jouant convenablement leur rôle de promotion de la démocratie, a fait savoir à l’ouverture de la cérémonie Dr Azizou Chabi Imorou, Directeur de l’IGD et représentant de NIMD. A l’en croire, c’est grâce à l’ambassade des Pays Bas à travers le programme « Renforcement et Appui des Partis Politiques Inclusifs et Démocratiques (RAPPID) » que la plateforme informatique a été conçue.

Pour sa part, la représentante de l’Ambassadrice des Pays-Bas au Bénin, Olivia Diogo a indiqué que cet outil informatique permettra entre autres l’alignement de la liste des candidatures et la sécurisation des listes de déclaration de candidatures. A l’en croire, soutenir ce programme est une manière pour l’ambassade des Pays Bas de contribuer à une élection apaisée.

« Cette plateforme intégrée créée est faite de deux logiciels. Le premier est à mettre à la disposition des partis politiques pour la gestion des candidatures. Le second, quant à lui, est à déployer à la CENA pour la gestion de bout en bout du processus d’enregistrement, d’examens et de validation des déclarations de candidatures« , a précisé à son tour, le président de la commission électorale nationale autonome (CENA).

Le président de la CENA, Sacca Lafia a également rappelé que l’utilisation de cette plateforme informatique n’est pas obligatoire aux partis politiques car elle ne figure nulle part dans le code électorale. Elle est donc facultative et est conçue par les experts du domaine pour être à la fois aux service des partis et de la CENA.