Bénin – Législatives 2023: une formation -sensibilisation initiée par le MR en faveur des acteurs

Les partis politiques et les personnes impliquées dans l’organisation des élections législatives de 2023 sont depuis ce lundi dans un atelier de formation. Initié par le médiateur de la République (MR) cet atelier vise la tenue d’elections législatives paisible en Janvier prochain.

Le médiateur de la République (MR) a initié pour les 10, 11 et 12 Octobre, une formation-sensibilisation en faveur des partis politiques et de toutes les personnes impliquées dans le déroulement du processus électoral. Les travaux de cet atelier ont été lancés le lundi 10 Octobre à l’hôtel Bel Azur de Grand-Popo en présence des représentants résident du système des Nations Unis.

En dehors des partis politiques, il y a à cet atelier les représentants des médias, des organisations de la société civiles et les services centraux de l’Etat impliqués dans l’organisation.

« La présente rencontre d’information, de formation, de sensibilisation et d’échange s’inscrit dans la logique du processus d’organisation pacifique et sans violence des élections législatives du 08 Janvier 2023 », a rappelé Pascal Essou, Médiateur de la République (MR) dans son discours d’ouverture.

Pour le médiateur de la République, cette passerelle initiée par son institution a pour vocation de permettre aux partis politiques et aux institutions impliquées dans l’organisation des élections législatives d’échanger entre eux.

Ainsi, durant trois jours, ces différents acteurs vont échanger sur les voies et moyens pour faire des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, des élections pacifiques et sans violence; libres et transparentes. L’impact de cette initiative du médiateur de la République sera donc apprécié au soir du 08 Janvier prochain. Rappelons qu’avant cet atelier, le médiateur de la République avait déjà initié une rencontre avec les partis politiques. Rencontre au cours de laquelle, il a recueilli leurs attentes qu’il a formalisé dans un dossier transmis au chef de l’Etat.