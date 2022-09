Bénin – Législatives 2023: les recommandations de la Cour constitutionnelle à la CENA

Une délégation de la commission électorale nationale autonome conduite par Sacca Lafia était ce mercredi dans les locaux de la cour constitutionnelle. La délégation était invitée par la cour pour faire le point des préparatifs des législatives de 2023.

Invités par la cour constitutionnelle, le président du conseil électoral, l’ancien ministre Sacca Lafia et une délégation de la commission électorale nationale autonome (CENA) ont présenté devant les conseillers de la cour constitutionnelle, le point des préparatifs des législatives de 2023.

A l’issue de la présentation du point d’étape de l’organisation des législatives de 2023 par la délégation de la commission électorale nationale autonome (CENA), les conseillers de la cour constitutionnelle ont fait des recommandations pour que ces élections qui s’annoncent soient libres et transparentes.

Les recommandations de la cour constitutionnelle…

À la suite de la présentation des différentes tâches réalisées ou en cours de réalisation par les différents membres de la Cour constitutionnelle, les six conseillers de la cour constitutionnels ont pris la parole d’une part pour avoir plus d’éclaircissement et d’autre part pour faire des propositions et des recommandations.

Les conseillers de la cour ont d’abord demandé à la cena de mettre à sa disposition, la liste électorale, la liste des centres de vote et celle des postes de vote.

Les membres de la cour constitutionnelle ont également insisté sur les travaux qu’il urgent pour la cena de faire au niveau des candidatures, notamment l’examen des dossiers de candidature, les motifs d’invalidation d’une candidature. Ces documents mis à la disposition de la cour lui permettront de faire face aux contestations sur la manière dont la cena aura à gérer les dossiers de candidature.

La cour a également recommandé que les agents électoraux soient sélectionnés avec beaucoup de sérieux. Elle a également insisté sur leur formation en rapport avec le remplissage des procès-verbaux de déroulement du scrutin, les procès-verbaux de dépouillement.

Ces documents sont en effet des outils que la Cour constitutionnelle utilise pour apprécier la régularité des élections. La transmission des cantines à la cour par la cena a été aussi une préoccupation soulevée par les conseillers de la cour qui ont souhaité que cela se fasse de manière professionnelle.