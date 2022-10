Bénin – Législatives 2023: le parti RLC ira aux élections en tandem avec la FCBE

C’est désormais une certitude; le parti restaurer la confiance sera dans la compétition électorale du 08 Janvier 2023. Mais fidèle à sa conviction de départ, le parti de Iréné Agossa n’ira pas de façon isolée à cette compétition. Il s’associera au parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Le président Iréné Agossa et ses lieutenants seront dans la course pour le renouvellement du parlement. Il l’a encore confirmé ce dimanche 23 Octobre 2023 sur les plateaux de l’émission « Cartes sur table » de radio « Océan Fm ». Le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2021 se dit même prêt pour obtenir une victoire éclatante pour sa liste électorale.

« Je suis totalement prêt avec mon équipe. Nous avons tous les moyens qu’il faut pour pouvoir aller en compétition. Je veux parler des moyens matériels et humains capables de nous permettre d’être cette fois-ci au Parlement et cette fois-ci pas pour simplement avoir des députés et être figurants, mais pour être carrément capable de gagner le perchoir« , a confié ce dimanche Iréné Agossa avec conviction.

Cette victoire écrasante au soir du 08 Janvier 2023 ne se fera pas seul, rassure le président du parti Restaurer La Confiance. Le parti affrontera les prochaines législatives en duo avec le parti force cauris pour un Bénin émergent.

RLC et FCBE en tandem pour la conquête du perchoir du parlement

Pour 2023, il ne s’agira pas pour l’opposition d’avoir des députés à l’assemblée nationale, mais de constituer une force qui permettra au parlement de retrouver son équilibre. C’est du moins ce que pense Iréné Agossa. Pour se faire, il estime que l’opposition doit faire bloc pour affronter les législatives prochaines.

Le processus de fusion entre les forces de l’opposition ayant échoué, le parti compte désormais faire route ensemble avec le parti force cauris pour un Bénin émergent. C’est donc en tandem avec le parti du chef de fil de l’opposition, que Iréné Agossa nourrit l’ambition de conquérir le perchoir de l’assemblée nationale.

Avant de se rabattre sur le parti de Paul Hounkpè, le président du parti Restaurer La Confiance a fait des démarches auprès de tous les responsables des partis politiques de l’opposition. Mais en fin de compte, seul le parti FCBE est parti prenant de cette main tendue de l’ex-colistier de Corentin Cohoué aux élections présidentielles de 2021.

« Face à ce que nous vivons aujourd’hui, nous avons pris la ferme décision de ne pas participer à ces élections seuls. Nous avons compris qu’il ne faut pas émietter les voix. Nous avons écrit à tous les partis de l’opposition et assimilés… », a-t-il confié pour montrer que seul la FCBE s’est montrée favorable à cette démarche.