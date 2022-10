Bénin – Législatives 2022: sur insistance de l’opposition, la liste électorale auditée

Sur demande des partis politiques notamment de l’opposition et sur demande de la société civile, la liste électorale en vue des législatives du 08 janvier 2023 est actuellement soumise à un audit.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a cédé à la requête de certains partis politiques qui réclament l’audit de la liste électorale informatisée. Selon le chargé des partenariats à l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Herbert Assogba, la liste électorale est déjà même en cours d’audit.

Reçu le dimanche 23 octobre 2022 dans l’émission « 90 minutes pour convaincre » de Radio Bénin, Herbert Assogba a révélé que la Liste électorale informatisée (LEI) fait actuellement objet d’audit en présence de la société civile et les partis politiques toute tendances confondues.

L’audit qui a démarré depuis quelques jours selon le chargé des partenariats à l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Herbert Assogba, sera poursuivi ce lundi 24 Octobre 2022. L’objectif est de rassurer tous les partis politiques de la fiabilité de la liste électorale informatisée (LEI) en cours de confection et qui servira pour les législatives prochaines.

Précisons qu’à la suite des partis politiques qui ont réclamé l’audit de la liste, la société civile a également fait cas de ce besoin lors de l’échange organisé par le mandataire délégué de l’ANIP avec ce composant de la société.

Au cours de la rencontre, le mandataire délégué de l’agence nationale d’identification des personnes, Dr Cyrille Gougbédji a exposé aux organisations de la société civile, la procédure utilisée par l’institution dont il a la charge pour confectionner la liste qui servira aux élections législatives du 08 Janvier 2023.

Suite à sa présentation, le président du FONAC, Jean-Baptiste Elias a exprimé des craintes quant à la procédure adoptée et souhaité l’audit de la liste qu’il craint gonflée par endroits. Selon Jean-Baptiste Elias, la confection de la liste n’a pas été conduite avec assez de rigueur. « Il y en a même qui sont sur la liste et qui ne savent même pas qu’on les a mis sur la liste pour être des électeurs », avait fait remarquer Jean-Baptiste Elias tout en précisant que cela va faciliter la fraude au cours de l’élection. « Ceux qui sont sur la liste qui seront dans les postes, bureaux et centres de votes vont voter en leur lieu et place« , avait-t-il averti lors de l’échange avec Cyrille Gougbédji.

Paul Hounkpè favorable à un audit indépendant

En dehors des partis politiques comme les démocrates, le chef de fil de l’opposition a également milité pour l’audit de la liste électorale informatisée. Se confiant à un média local; Paul Hounkpè se dit préoccupé de la fiabilité de la liste en cours de confection.

« De toutes les façons, nous sommes préoccupés par sa perfection et surtout qu’il soit permis d’auditer cette liste-là de par la technique mise en place et par la prise en compte de tous les béninois« , avait-t-il confié au micro de la radio nationale.

L’inquiétude exprimée par les responsables des partis politiques de l’opposition par rapport à la fiabilité de la liste électorale informatisée (LEI) est due au fait que la structure qui s’occupe de la confection de cette liste est placée à la présidence de la République et sous la tutelle du chef de l’Etat.