Bénin: l’édition 2023 de la fête du Vodun célébrée à Ouidah

La fête du Vodoun a été célébrée ce mardi 10 janvier 2023 au Bénin. Les manifestations officielles ont été organisées dans la ville de Ouidah, en présence d’une délégation gouvernementale conduite par le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Les adepte des religions endogènes ont célébré leurs divinité ce mardi, à l’occasion de la fête du Vodun. A Ouidah, où les manifestations officielles ont eu lieu, les adeptes du Vodun Hounvè, de Zangbetos, d’Egungun, et des divinités Gambada, Yaoïtcha, Vodun Mami Dan, Sakpata-Djèhossou, Tchampana, Tagban et autres ont émerveillé le public par leur démonstration.

Dans son discours, le Ministre en charge de la culture a rappelé que le Vodun promeut l’amour, l’humanisme, la tolérance, le respect de la nature et vise l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions. « Le Vodun s’est affirmé comme une source multidimensionnelle de l’altérité africaine. C’est donc conscient de cette richesse inépuisable que le Président Patrice Talon a décidé d’intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d’en faire le deuxième pilier d’enrichissement de l’économie et de création d’emplois », a-t-il déclaré.

Après la Route des couvents et le mussée international Vodun qui avaient été déjà annoncés, Jean Michel Abimbola a annoncé aussi la création du Festival des arts Vodun. Selon le ministre, à travers ce projet, le Bénin veut « assumer pleinement sa vocation de la Mecque du Vodun, pour y faire éclore le potentiel de cette culture dans ses aspects les plus inspirants ».