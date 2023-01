Bénin: l’Écureuil Aoudou Mohamed met un terme à sa carrière de footballeur

Agé de 33 ans, l’attaquant des Écureuils du Bénin, Mohamed Aoudou, a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, a confié le joueur ce mardi à Béninfootball.

Mohamed Aoudou raccroche définitivement les crampons. Âgé de 33 ans , l’attaquant béninois a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. C’est à travers une interview accordée au média local Béninfootball que l’ancien buteur de Tonnerre de Bohicon a annoncé sa décision.

« J’ai connu de bons moments avec la sélection nationale, aujourd’hui j’arrête avec le football en tant que joueur mais je vais demeurer un acteur de ce sport qui m’a tout donné. Je me tourne vers d’autres projets footballistiques. Vous en saurez plus dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Formé à Dadjè FC, Mohamed Aoudou a lancé sa carrière en 2008 avec l’équipe nationale junior alors dirigée par le technicien belge Patrick Aussems. Auteur d’un parcours assez élogieux, le jeune joueur signe une année plus tard à Évian Thonon Gaillard en France.

Sa première saison dans l’Hexagone est difficile. Il rentre au bercail en 2010 pour se relancer avec le Tonnerre de Bohicon un pari gagné puisqu’il finit meilleur buteur du championnat béninois en 2012 avec 10 buts. Il a également évolué dans les championnats marocain, algérien, sud-africain et irakien.

En sélection, Aoudou a participé à la CAN 2010 avec les Écureuils. On se souvient encore de son but face au Ghana qui a permis à la sélection béninoise de se qualifier pour Angola 2010. Ce but fait partie des 15 qu’il aura marqué sous les couleurs nationales.