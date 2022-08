Bénin: « L’économiste » annonce la célébration de ses 10 ans d’existence

A l’occasion de ses 10 ans d’existence, l’organe de presse « L’économiste du Bénin » a tenu une conférence de presse ce jeudi 25 août 2022 à son siège à Cotonou. Cette conférence a été animée par le directeur générale de l’organe, Léonard Dossou et quelques-uns des membres du comité d’organisation.

Du 12 au 17 septembre 2022, « L’économiste du Bénin » célébrera ses 10 ans d’existence. Selon les responsables du journal, plusieurs activités sont prévues au menu des festivités. Il s’agit entre autres d’une action sociale en faveur d’un orphelinat, une sortie pédagogique, des activités pédagogiques de formation au profit de jeunes journalistes béninois sur les thématiques économiques. Une soirée de gala et de distinction sera également organisée dans le cadre des 10 ans de L’économiste.

En 10 ans d’existence, « L’économiste du Bénin » se réjouit du chemin parcouru et du bilan à son actif. « En 10ans d’existence, L’économiste du Bénin a fait preuve d’un professionnalisme irréprochable et s’est efforcé à paraitre régulièrement tant en version papier qu’en version numérique sur son site : https://leconomistebenin.com créé depuis 2017 », a déclaré Léonard Dossou, Directeur général du journal.

Mérite reconnu au-delà des frontières béninoises

Les performances de cet organe de presse spécialisé dans les questions économiques ont été récompensées. « L’économiste du Bénin » a été lauréat au PME Award du Salon d’Affaire et de partage des Banques et PME de l’UEMOA, en novembre 2020, dans la catégorie « Manager PME ». En novembre 2021, son Directeur général a été distingué par Financial Afrik Award au nombre des personnalités ayant transformé l’économie.

« L’économiste du Bénin » est implanté dans plusieurs pays de la sous-région. Il est présent à Lomé au Togo, à Niamey au Niger, à Dakar au Sénégal et bientôt à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’ambition du journal est de couvrir les huit pays de l’UEMOA.