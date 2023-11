Bénin: le tribunal de Lokossa condamne 2 jeunes à 5 ans de prison pour viol sur mineure

- Publicité-

Le tribunal de Lokossa a connu en fin de semaine écoulée un dossier de viol et de complicité de viol sur mineure. Les accusés sont deux amis dont l’un aurait abusé de l’adolescente de 16 ans au domicile de l’autre.

Cinq ans de prison et le payement d’une amende d’un million de francs cfa. C’est le délibéré rendu en fin de semaine écoulée le tribunal de Lokossa dans un dossier de viol sur mineure. Les faits se sont produits en 2021 à Lokossa.

La victime âgée de 16 ans au moment des faits a quitté dans les environs de 21 heures, le marché où elle est partie vendre de l’eau fraiche. Sur le chemin du retour, elle a été approchée par l’accusé qui a entamé la conversation avec elle. Chemin faisant, ils se sont retrouvés au portail de l’ami de l’accusé. c’est à ce niveau qu’ils se sont séparés.

Une heure de temps environ, l’adolescente est revenue sur ses pas au domicile de l’ami de son courtisan et a refusé de rentrer chez elle. Celio qui est considéré dans ce dossier comme le complice a dû appeler son ami pour l’informer que la jeune fille qu’il a emmenée chez lui est revenue et réclame 1000 francs cfa.

Quelques instants après, l’accusé fait son apparition, conduit l’adolescente dans l’appartement de son ami et c’est là qu’ils ont eu des relations intimes. Après l’acte, la fille refuse de rentrer, évoquant les représailles de ses parents. Abandonnée par son partenaire de circonstance et mis dehors par le propriétaire des lieux, elle passa la nuit à la belle étoile.

Harcelée de questions une fois à la maison, elle se confessa. Le jeune homme et son ami furent interpellés et poursuivis pour viol et complicité de viol sur mineure. A la barre, l’accusé reconnait avoir eu de relation intime avec la victime mais précise que c’est sur consentement de sa part. Mais dans sa déposition, la victime affirme qu’elle ignore tout ce qui s’est passé et qu’elle n’arrive pas à expliquer comment elle est revenue à l’endroit où elle a subi le viol. Une version soutenue par ses parents qui ont affirmé que leur fille avait été envoûtée par le jeune homme.

Le ministère public dans ses réquisitions, a retenu les deux jeunes hommes dans les liens de l’infractions et a demandé à la cour de les condamner à 10 ans de prison ferme et le payement d’une amende d’un million chacun. Mais le tribunal dans son délibéré a tenu compte de la clémence demandée par les avocats des accusés et a prononcé une peine de 60 mois de prison dont 30 mois ferme.