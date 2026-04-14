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Bénin : le tiktokeur « Le Russe » interpellé par la police

Megnigbeto Luc, connu sur TikTok sous le pseudonyme « Le Russe », a été arrêté ce mardi 14 avril 2026. Les raisons de son interpellation ne sont pas encore connues.

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Bénin : le tiktokeur « Le Russe » interpellé par la police
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Le tiktokeur béninois Megnigbeto Luc, alias « Le Russe », a été interpellé par la police ce mardi 14 avril 2026. L’information a été rendue publique par Serge Nonvignon, chargé de la communication à la présidence, via une publication sur Facebook.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite sur les motifs de cette arrestation. Ni la police ni les autorités compétentes ne se sont encore prononcées.

Très suivi sur TikTok, « Le Russe » est connu pour ses vidéos polémiques et surtout pour ses affirmations sans preuves sur les panels largement relayées sur le réseau social.

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