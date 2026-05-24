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Bénin: le symbolisme du tête à tête avant l’investiture du nouveau président

À la veille de la cérémonie d’investiture, le président sortant Patrice Talon et le président élu Romuald Wadagni se sont entretenus en tête‑à‑tête.

Edouard Djogbénou
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Politique
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Bénin: le symbolisme du tête à tête avant l’investiture du nouveau président
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Cette rencontre, frappée du sceau du secret d’État, n’est pas codifiée par un protocole officiel mais constitue une étape essentielle de la transition républicaine.

Au cours de cette séance, les deux hommes d’État abordent les dossiers sensibles de la République, dans un cadre strictement confidentiel. Ce moment solennel précède l’investiture proprement dite, au cours de laquelle le président élu entre dans la plénitude de ses fonctions et reçoit les symboles de son autorité.

Ce tête‑à‑tête, discret mais hautement symbolique, incarne la continuité institutionnelle et la transmission apaisée du pouvoir, avant l’ouverture officielle d’un nouveau chapitre politique pour le pays.

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