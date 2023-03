Bénin: le roi 12 12 va faire voyager 3 artistes béninois

En visite au Bénin depuis le vendredi 10 mars 2023, dans le cadre de la Tournée Africaine de la Coopération, l’homme d’affaires malien roi 12 12 a pris l’engagement de faire voyager 3 artistes béninois à son événement qu’il organise avec plusieurs artistes africains en Avril prochain.

Après la Côte d’ivoire, le milliardaire philanthrope, Roi 12 12, de son vrai nom Sidi Moctar Dembélé, a posé ses valises au Bénin depuis le vendredi 10 mars 2023, suite à une invitation à l’étape 7 de la tournée Africaine de la Coopération (TAC Bénin Celebration). Et lors de sa visite, le Roi a rencontré des artistes béninois de toutes catégories, des humoristes et des acteurs du showbiz. Cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur les opportunités de travail pour les artistes béninois.

Au cours de cette séance de travail, le Roi a promis de faire voyager trois artistes béninois à l’étranger pour participer à un événement qu’il organise avec plusieurs artistes africains. Cette initiative est un véritable coup de pouce pour les artistes béninois qui pourront ainsi se faire connaître à l’échelle internationale.

En outre, l’homme connu pour son sens de générosité très poussé, a également promis d’accompagner les projets ayant une bonne portée et de soutenir les artistes béninois dans leur promotion. Ces promesses démontrent une fois encore l’engagement et la détermination du Roi 12 12 à encourager la créativité et l’innovation chez les artistes africains.

Faut-il le rappeler, le Roi 12 12 a été distingué lors d’une grande soirée de gala organisée par l’ONG Afrique et Mérites. Une distinction qui témoigne de la reconnaissance et de l’appréciation de ses actions philanthropiques en faveur de l’Afrique.