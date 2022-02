Bénin: le receveur des douanes Cotonou-Aéroport limogé pour « graves irrégularités »

L’inspecteur des douanes Maryse Josiane Podando Quenum n’est plus le receveur des douanes Cotonou-Aéroport. Elle a été relevée de ses fonctions et mise à la disposition de l’inspection générale des services.

Par décision n°0071/MEF/DGD/CAB en date du 09 février 2022, le Directeur général des douanes Alain Hinkati a relevé le receveur des douanes Cotonou-Aéroport de ses fonctions. Il s’agit de l’inspecteur Maryse Josiane Podando Quenum, qui perd désormais les commandes de ce poste douanier.

Pour justifier sa décision, le Directeur général des douanes évoque de graves irrégularités relevées dans la gestion des opérations de dédouanement à l’Aéroport de Cotonou. Relevée de ses fonctions, Maryse Josiane Podando Quenum est mise à la disposition de l’inspection générale des services.

Il y a quelques jours, suite à une affaire de trafic d’or et de devise, des agents du poste douanier de l’Aéroport de Cotonou ont été relevés de ses fonctions et placés en détention. Il s’agit notamment du chef de la brigade douane et son adjoint.