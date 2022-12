Bénin: le projet de législature du Mouvement Populaire de Libération (MPL)

Le 8 Janvier 2023, se tiendront les élections législatives en vue de l’installation de la 9è mandature de l’Assemblée Nationale dans notre pays. Ces moments inédits, constituent des occasions de donner une nouvelle dynamique à notre chère Représentation nationale à travers sa restauration avec un projet qui valorise son image et ses attributs, rehausse notre parcours démocratique, gage d’un développement économique et durable, de qualité de vie et de solidarité.

A cette occasion, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) sollicitera vos suffrages pour contribuer au rayonnement de la démocratie béninoise chèrement acquise depuis 1990.

Fidèle à ses engagements depuis sa création, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) participe à cette élection avec l’ambition de défendre le peuple béninois et sa démocratie contre l’imposture, la dictature et les brimades sociales qui tendent à déshumaniser le Bénin depuis 2016.

Durant ces dernières années, j’ai parcouru tout le pays; les douze (12) départements et l’ensemble des Soixante-Dix-sept (77) communes qui les composent où j’ai consulté les jeunes les femmes et les hommes avec un intérêt particulier, écouté les acteurs de tous ordres, les personnes de tous les milieux sociopolitiques et économiques, de toutes les sensibilités et de tous les âges. J’ai pu constater que tous ces hommes et femmes ont perdu confiance en notre Parlement. Ce Haut lieu de politique où des débats mûris, faits dans la divergence des opinions, ont contribué à élever notre marche vers la démocratie et le développement, est désormais une caisse de résonnance et un canal favorable à l’oppression et à la marginalisation.

Notre Représentation Nationale mérite mieux chers compatriotes. Un Parlement libre, démocratique, inclusif reflétant la diversité politique nationale qui assure véritablement ses missions et offre des garanties de protection aux citoyens pour leur plein épanouissement : c’est ce à quoi nous aspirons ; et c’est ce à quoi nous vous invitons à travailler.

C’est pour cette raison que le MPL prend le ferme engagement de mener à vos côtés, la lutte pour le renouvellement urgent et pressant de ce parlement mais également de la classe politique parlementaire : ce que j’appelle le contrat de la Restauration.