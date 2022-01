Bénin: le procès de Florent Edgard Agbo s’ouvre ce jour à la Criet

L’ancien directeur de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) Florent Edgard Agbo est attendu à la barre ce lundi 24 janvier 2022 dans le dossier « délivrance de faux passeport ». Son procès s’ouvre ce jour à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.