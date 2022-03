Bénin: le prix du pain sera maintenu à 125 Fcfa et le coût du ciment harmonisé

En réponse à cette augmentation de prix, le gouvernement par le biais du ministre du commerce et de l’industrie a également entamé des discussions avec les responsables des cimenteries du pays. L’objectif de cette discussion est de parvenir à l’harmonisation des coûts pour qu’ils ne varient plus d’un point de vente à un autre.

Le pain n’est pas le seul produit qui a connu d’augmentation de prix ces derniers jours. La tonne du ciment a également connu d’augmentation au niveau des prix. Ainsi, d’un département à un autre et d’un point de vente à un autre, le prix du ciment varie entre 90.000 francs la tonne et 110.000 francs cfa à certains endroits.

Dans une note de service en date du 15 mars 2022, l’Association des Promoteurs et Exportateurs de Boulangeries de plusieurs Départements ont décidé d’augmenter le prix de la baguette du pain qui passe de 125 francs à 150 francs. Cette augmentation qui s’ajoute à la flambée du prix du ciment préoccupe le gouvernement qui a entrepris des discussions pour d’une part maintenir le prix du pain à 125 francs et d’autre part harmoniser le prix du ciment.

