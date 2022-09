Bénin: le Pr Honorat Aguessy inhumé ce jeudi à Ouidah

Le père de la sociologie au Bénin, le professeur Joseph Honorat Aguessy décédé le 15 Septembre dernier a été inhumé ce jeudi 22 Septembre 2022 dans son Ouidah natal.

Le socio-anthropologue, le professeur Honorat Aguessy a été inhumé ce jeudi 22 Septembre après une cérémonie d’hommage rendue à sa personne à l’Institut du Développement et d’Échanges Endogènes, ” IDÉE ” dans la matinée et après une messe absoute célébrée pour le repos de son âme. Le père de la sociologie au Bénin repose désormais dans son Ouidah natal à côté de son épouse Béatrice Ayhi Aguessy.

Décédé à 88 ans le jeudi 15 Septembre dernier, l’illustre disparu a été doyen honoraire. Il fut le fondateur de la Faculté des Lettres Arts et Sciences Humaines (FLASH). Ancien chercheur au centre national de la recherche scientifique à Paris, ancien directeur de la recherche scientifique et technique au Bénin, ancien directeur du programme UNESCO pour l’Afrique d’enseignement supérieur et de formation des personnels de l’éducation, le professeur Honorat Aguessy a présidé la Commission nationale indépendante de mise en oeuvre du MAEP (African Peer review Mechanisme).

Fondateur de l’Institut de Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE Bénin) sis à Ouidah, le Pr Joseph Honorat Aguessy est né en 1934. Il est décédé au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou après une courte maladie.