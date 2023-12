Bénin: le PDG de l’AGETIP déposé en prison après un passage devant la BEF

Il n’est plus libre de ses mouvements. Lui, c’est le président directeur général de la société Agetip-Bénin. Interpellé par la brigade économique et financière, présenté au procureur spécial de la CRIET, il a été mis sous mandat de dépôt.

Le président directeur général de la société Agetip-Bénin séjourne depuis le vendredi 1er Décembre à la prison civile de Missérété selon une information du quotidien La Nouvelle Tribune. L’opérateur économique a été épinglé par la Brigade économique et financière (Bef) depuis le 24 novembre 2023. Après quelques jours de garde à vue dans les locaux de la BEF, il fut présenté à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avant d’être placé sous mandat de dépôt.

Pour l’heure, les précisions sur les causes de cette interpellation ne sont pas encore connues du grand public. Mais tout pousse à croire qu’il s’agit d’un dossier de crime financier.

Il faut souligner que Agetip-Bénin est une société qui a pour mission d’assurer pour le compte de l’Etat, des collectivités, des bailleurs de fonds, des personnes morales ou privées, la maîtrise d’ouvrage déléguée, la conduite d’opérations ou l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; de promouvoir l’emploi et les Petites et moyennes entreprises (Pme) à travers la réalisation de ses activités et de conduire toutes opérations commerciales et industrielles.

C’est sans doute dans l’accomplissement de l’une de ses multiples missions, que les responsables de la structure ont commis des impairs qui ont conduit à l’interpellation du PDG de la société.