Bénin: le payement des salaires revalorisés effectif depuis ce mardi

La revalorisation des salaires au Bénin est devenue une réalité depuis ce mardi 20 Décembre 2022. Plusieurs agents de l’Etat ont constaté une augmentation de leur salaire.

Comme promis par le gouvernement, l’augmentation apportée au salaire des travailleurs de l’Etat est effectif à la fin de ce mois de Décembre selon les témoignages de certains agents de l’Etat qui ont perçu leur salaire ce mardi.

Cette augmentation longtemps attendue par les travailleurs est donc devenue une réalité pour les agents de l’Etat. Après une longue période d’attente, les choses sont finalement assez vite. Une rencontre avec les secrétaires généraux des organisations syndicales, le dossier examiné le lendemain en conseil des ministres du 7 Décembre et soutenu le 08 Décembre par le président Patrice Talon dans son discours à la Nation.

Une célérité qui fait dire aux opposant qu’il s’agit d’une mesure populiste prise dans le cadre des élections législatives qui s’annoncent. Une chose reste certaine, cette revalorisation est déjà perceptible au niveau de certains agents de l’Etat qui ont constaté l’augmentation de leur salaire.

Quid de la hausse selon les catégories?

Selon le compte rendu du conseil des ministres appuyé par le président Patrice Talon dans son discours à la nation, la hausse des salaires des agents publics passe par des échelles « d’augmentation élevées en début de carrière et suit une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière » .

Le gouvernement avait notamment retenu l’option d’une hausse à deux niveaux. L’une de 3% de la valeur du point d’indice et l’autre consiste à octroyer un sursalaire défini aux agents de l’Etat selon quatre tranches de revenu:

40.000 F/mois pour les salaires inférieurs à 100.000 F ; 35.000 F/mois pour les salaires compris entre 100.000 F et 200.000 F ; 30.000 F/ mois pour les salaires entre 200.000 F et 500.000 F ; 10.000 F pour les salaires entre 500.000 F et 700.000 F. Les retraités actuels bénéficient également des implications du relèvement du point indiciaire

Ainsi, selon les niveaux actuels de rémunération et des taux d’augmentation, les salaires de certains agents de l’Etat se présenteront désormais comme suit:

un conducteur en début de carrière qui aujourd’hui gagne 62 000 f passe à fin décembre 2022 à 104 000 f soit 66% d’augmentation :

un instituteur en milieu de carrière qui aujourd’hui gagne 112 000 f passe à 150 000 f fin décembre ;

la Sage femme qui aujourd’hui gagne 144 000 f gagnera à partir de fin décembre 182 000 f ;

l’Aide soignante passe de 82 000 f aujourd’hui à 123 000 f à fin décembre ;

l’ Agent de police qui aujourd’hui gagne 111 000 f en milieu de carrière passe à 150 000 f à partir de fin décembre ;

le Soldat qui aujourd’hui est à 91 000 f passe à 133 000 f fin décembre.