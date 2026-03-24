Bénin: le parti Nouvelle Force Nationale de Appolinaire Avognon en conseil nationale le 25 mars

Le parti Nouvelle Force Nationale (NFN), dirigé par Wilfried Appolinaire Avognon, réunit ses cadres et militants le mercredi 25 mars au Canal Olympia de Cotonou pour un Conseil national décisif. Placée sous le thème « Présidentielle 2026 : se réinventer sans se renier, une autre approche de l’action publique », cette session vise à clarifier la stratégie politique du parti à moins d’un mois du scrutin présidentiel prévu le 12 avril 2026 au Bénin.

Les enjeux sont tangibles pour cette formation politique qui, depuis plusieurs semaines, s’efforce de trouver sa place dans une compétition électorale dominée par deux duos officiellement retenus par la Commission électorale nationale autonome (CENA) : Romuald Wadagni, ministre des Finances, candidat avec pour collistière Mariam Chabi Talata et soutenu par la mouvance présidentielle actuelle, et Paul Hounkpè qui conduit l’autre ticket avec Judicael Hounwanou.

Au fil des débats internes et interventions médiatiques, le président du NFN avait laissé entrevoir une inclinaison vers le candidat issu de la majorité au pouvoir, tout en insistant sur la nécessité d’étudier scrupuleusement les programmes de société avant de trancher. Ce Conseil national intervient après la publication officielle du programme des prétendants, offrant au parti l’occasion de se positionner clairement sur l’orientation qu’il entend adopter pour cette présidentielle.

Le calendrier électoral béninois prévoit le scrutin présidentiel le 12 avril 2026, mettant fin à la campagne qui se déroule dans les semaines qui précèdent le jour du vote. La présidentielle arrive quelques mois après les législatives du 11 janvier 2026, qui ont conforté l’assise politique des forces proches du pouvoir.

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