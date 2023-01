Bénin: le parti MPL porteur de réforme pour une législation en faveur de l’économie locale

Une fois à l’Assemblée nationale, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) pense sérieusement définir des législations qui encouragent et promeuvent l’économie locale. C’est l’un des défis du parti au balai pour la 9è législature.

De nouvelles initiatives en faveur de l’économie locale, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) n’en manque pas. Pour cette 9è législature qui va commencer bientôt, le parti du balai demande la caution du peuple béninois pour faire rêver d’une économie locale performante.

« Le MPL entend œuvrer, une fois au Parlement, au vote d’une loi pour la protection et la priorisation des entreprises locales ceci, dans une approche de renforcement de la fiscalité béninoise » peut-on lire dans le programme du parti. Et de continuer « la loi sur la protection et la priorisation des entreprises locales permettra non seulement de prioriser les entreprises locales pour les opportunités de marchés, mais aussi et surtout, favoriser le transfert de compétences. L’obligation sera donc faite aux entreprises étrangères de collaborer avec celles du pays en vue du transfert de compétences et de technologies. »

Selon ce programme du parti de Expérience Tébé, il s’agit d’« une forme de nationalisme économique non discriminatoire, mais basée plutôt sur le brassage et le mixage des initiatives privées au profit d’une cause nationale ». L’objectif final sera « d’ouvrir des perspectives heureuses à chaque béninois et à toute la nation ».