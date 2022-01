Bénin: le parti « Les Démocrates » règle ses comptes avec la CEDEAO et soutient le Mali

Réunie sur la situation sociopolitique du Mali à Accra, au Ghana, le dimanche 9 janvier, la CEDEAO a entériné les décisions prises par l’Union monétaire ouest-africaine, contre le Mali. Il a été décidé de geler les avoirs maliens au sein de la BCEAO, de fermer les frontières entre le Mali et les États membres de l’organisation, de suspendre les transactions avec Bamako à l’exception des produits médicaux et de première nécessité, du retrait des ambassadeurs de tous les pays membres au Mali et d’autres sanctions concernant l’aide financière.

Eric Houndété a rappelé aux démocrates combien la CEDEAO a annihilé leurs efforts et leurs luttes aussi bien en 2019, qu’en 2020 et 2021 pour une élection inclusive. « Chacun de vous sait le rôle que cette CEDEAO a joué pour entériner ces élections exclusives », a-t-il martelé.

Il a profité de l’occasion pour lancer des piques à la CEDEAO et à toutes les autres organisations régionales. « La CEDEAO comme les autres institutions régionales, doit cesser d’être le syndicat des chefs d’Etat en mal de confiscation de l’espace public, politique et devenir résolument la communauté des peuples au service des peuples », a déclaré le premier responsable des Démocrates ».

A la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an tenu ce mercredi 19 janvier, le parti « Les Démocrates » n’a pas manqué de se prononcer sur l’actualité africaine liée au bras de fer CEDEAO – Mali . Dans son discours, le président du parti, Eric Houndété a invité la CEDEAO et les autres institutions régionales à se mettre résolument du service des peuples.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.