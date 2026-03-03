Bénin: le parti GSR rompt avec le Cadre de concertation de l’Opposition et accuse LD

Le parti GSR a officiellement annoncé son retrait du Cadre de concertation des forces politiques de l’Opposition, marquant une nouvelle fracture au sein de l’opposition béninoise.

La formation politique, dirigée par Antoine Guédou Vissetogbé, pointe directement du doigt le parti Les Démocrates, qu’elle accuse de manquements répétés aux règles communes.

Dans une déclaration rendue publique, le GSR évoque une « violation permanente des textes régissant les organes du Front pour la restauration de la démocratie (FRD) et du Cadre de concertation de l’Opposition ».

Le parti estime que ces dysfonctionnements internes ont progressivement vidé le cadre de sa substance et compromis son fonctionnement collectif.

Au cœur des griefs figure également le refus, imputé au parti Les Démocrates, de formaliser un accord politique de législature.

Selon le GSR, malgré une collaboration engagée depuis 2020, aucun accord n’aurait été signé en vue de préparer de manière concertée les élections générales prévues en 2026. Une attitude jugée incompatible avec l’esprit d’unité et de coordination censé guider l’action de l’opposition.

Le parti GSR affirme ainsi tirer les conséquences de ce qu’il considère comme une impasse politique et organisationnelle. Son retrait du cadre de concertation est présenté comme un acte de cohérence, face à l’impossibilité, selon lui, de faire respecter les règles communes et de construire une stratégie partagée.

