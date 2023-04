Bénin: le parti de Candide Azannaï trouve « ridicule » la rencontre entre Talon et Houndété

- Publicité-

Le lundi 24 Avril 2023, le président Patrice Talon a eu un tête-à-tête avec le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété. Le parti politique de l’ancien ministre Candide Azannaï n’a pu faire silence autour de cette actualité. Pour Madame Félicité Akueson, Secrétaire générale du parti, cette rencontre est totalement ridicule.

La Secrétaire générale du parti Restaurer l’Espoir de l’ancien ministre Candide Azannaï s’est prononcé sur la rencontre qu’il y a eu lundi entre le président de la République et le président du parti Les Démocrates, Eric Houndété. Par un post sur sa Page Facebook, Madame Félicité Akueson trouve qu’un opposant est allé se faire ridiculiser au palais de la Marina.

La remplaçante de Guy Mitokpè au poste de secrétaire général au sein du parti Restaurer l’espoir n’est pas allée par quatre chemin pour qualifier cette rencontre qu’elle juge totalement ridicule. Pour elle, les responsables du parti Les Démocrates, un parti qui se dit pourtant être proche du peuple est allé quémander au palais de la présidence de la République, des « avantages financiers, matériels et autres privilèges« .

- Publicité-

« C’est le seul et tout l’objet de ce tapage sourd à l’intérêt général et aux sorts des détenus et exilés politiques » ? s’est-elle demandée. Pour la secrétaire générale du parti Restaurer l’Espoir, cette rencontre est juste une « balade ubuesque » sur laquelle le peuple béninois doit davantage s’interroger d’autant plus que cet échange entre les deux personnalités, précise-t-elle n’a apporté aucune solution aux problèmes politiques et aucun gain, au peuple béninois.

Il faut rappeler que la rencontre entre le président Patrice Talon et Eric Houndété a tourné autour de plusieurs sujets notamment la situation des exilés et prisonniers politiques, la proposition de loi d’amnistie initiée par le parti Les Démocrates, la situation des producteurs béninois, la vie des partis politiques et le contenu du code électoral.