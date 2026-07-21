Bénin : le nouveau président du CES connu ce mercredi 22 juillet

Le Conseil économique et social (CES) s’apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. Ce mercredi 22 juillet 2026, les membres de l’institution procéderont à la mise en place de leur bureau. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, plusieurs sources évoquent Abdoulaye Bio Tchané comme le favori pour accéder à la présidence.

Le bureau de la nouvelle mandature du Conseil économique et social (CES) sera officiellement installé ce mercredi 22 juillet 2026, selon Matin Libre. Cette étape marquera le début effectif des activités de l’institution réformée, appelée à jouer un rôle accru dans la gouvernance économique et sociale du Bénin.

Au cours de cette première séance, les membres du Conseil devront élire les responsables qui composeront le bureau de l’institution, notamment son président. Si le suspense demeure sur l’issue du vote, plusieurs sources concordantes présentent l’ancien ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané comme le principal favori.

Après avoir annoncé son départ du gouvernement, où il a servi pendant dix ans comme ministre chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, le leader du Bloc républicain avait également renoncé à son siège de député. Désigné membre du CES par le président de la République au titre du contingent national, il pourrait ainsi entamer un nouveau chapitre de sa carrière à la tête de cette institution consultative.

Économiste de formation, Abdoulaye Bio Tchané possède une solide expérience dans l’administration publique et les institutions financières internationales. Son parcours et son rôle dans la conduite des politiques de développement au cours de la dernière décennie alimentent les spéculations sur son élection.

Cette mise en place du bureau intervient dans le cadre de la réforme du Conseil économique et social, consacrée par la loi n° 2024-26 du 17 juillet 2024. Le texte a redéfini les missions de l’institution et renforcé sa présence sur l’ensemble du territoire national, avec l’ambition de mieux prendre en compte les préoccupations économiques, sociales, culturelles et environnementales des populations.

L’élection du bureau, attendue ce mercredi, permettra au CES de démarrer officiellement cette nouvelle mandature et de lancer ses premières activités. Si Abdoulaye Bio Tchané est effectivement élu, l’institution ouvrira une nouvelle phase sous la direction de l’ancien ministre d’État.