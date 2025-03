Bénin: le nouveau code de déontologie des médias présenté au public

- Publicité-

Le paysage médiatique béninois évolue avec l’adoption d’un nouveau code de déontologie et d’éthique des médias, présenté vendredi 28 février 2025 à la Maison des Médias Thomas Mégnassan à Cotonou.

Ce texte révisé, qui remplace celui de 1999, passe de 26 à 33 articles, intégrant désormais 25 droits et 8 devoirs pour les professionnels du secteur.

L’un des changements notables est l’ajout d’un glossaire destiné à clarifier certains termes journalistiques et juridiques, ainsi que 12 directives pour encadrer les pratiques courantes, notamment dans le contexte des nouveaux médias.

Cette réforme répond à la nécessité d’adapter les règles professionnelles à l’essor des plateformes numériques. Selon Brice Ogoubiyi, vice-président du Conseil national du patronat de la presse et de l’audiovisuel (Cnpa), « la révision a suivi une démarche participative, impliquant toutes les générations de journalistes, y compris des membres de la diaspora ».

Le processus a été soutenu par l’Union européenne dans le cadre du projet MEDIA B, mené par un consortium d’ONG (WeWorld, FeRCAB, OMP et Educ’Action). La nouvelle version du code est officiellement actée par la décision DAS N°2025-001/AS du 21 février 2025 et a été présentée par Zackiath Latoundji, présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (Upmb).

La cérémonie a réuni des journalistes, des représentants des associations de presse, de la société civile, de la HAAC, ainsi que des forces de défense et de sécurité. Cette réforme marque une étape importante pour promouvoir des pratiques journalistiques plus éthiques et adaptées aux défis numériques actuels.