Bénin: le message de paix de Boni Yayi pour les élections législatives de 2023

Une délégation des responsables du parti « Les Démocrates » accompagnée par le président Eric Houndété a été reçue par le président d’honneur du parti, Boni Yayi, qui a profité de cette visite pour lancer un appel de paix à l’endroit du peuple béninois.

Le président d’honneur des démocrates et ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, milite pour la paix lors des élections législatives du 08 janvier 2023. C’est le message qu’il a lancé au peuple béninois lors de la visite d’une délégation du parti accompagnée de son président Eric Houndété.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Fifa Coupe du Monde Corée du Sud - - Portugal Fifa Coupe du Monde Ghana - - Uruguay Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Croatie 0 0 Belgique Fifa Coupe du Monde Canada 1 2 Maroc Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine

« A l’endroit de tout le peuple béninois, mon grand souhait est de prier pour que Dieu nous gratifie d’un scrutin transparent, équitable et paisible. Et que chacun où qu’il se trouve et quel que soit son bord, sache raison gardée« , a conseillé l’ancien président de la République.

Il invite tous les béninois à s’abstenir d’injures et de violences et de faire en sorte que le scrutin du dimanche 08 janvier prochain soit pacifique. « Il faut le respect mutuel, nous sommes le même; naturellement pour consolider cette paix, la stabilité qui contribuent à la sécurité« , a indiqué le président d’honneur des démocrates.

…Il nous faut un parlement avec des courants…

L’ancien président Boni Yayi souhaite que la neuvième législature soit un parlement avec des courants et des projets de société autour desquels des débats seront menés dans le cadre de la mission de cette institution de contre pouvoir chargée de voter les lois et de contrôler l’action du gouvernement.

« Je reste persuadé que le peuple béninois sait que les démocrates ont adhéré à un parti qui prône la paix, rien que la paix car sans la paix, nous n’irons jamais au développement » , a insisté l’ancien président Boni Yayi.

L’ancien chef d’Etat a invité les militants des démocrates à ne pas céder à des provocations et à faire en sorte de préserver la paix. Il les a félicité pour leur détermination qui a porté du fruit.

Il faut préciser que la délégation conduite par le président Eric Houndété était partie faire le point des démarches effectuées par le parti qui lui permet d’être en lice pour les législatives prochaines. Elle est surtout allée porter officiellement la bonne nouvelle de l’obtention du récépissé définitif et du positionnement du parti sur le spécimen du bulletin à Boni Yayi.