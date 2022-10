Bénin : le Kanvô valorisé au Festival international du pagne tissé

Lancé depuis le mercredi 19 octobre 2022, le festival international du pagne tissé a pris fin ce dimanche 23 octobre à Azalaï Hotel de la plage après des soirées de défilés haute couture offerts pas plusieurs créateurs de mode.

Exposition, vente, animation DJ, jeux concours, gastronomie locale, défilé de mode, des soirée chic et glamour aux couleurs du pagne tissé appelé Kanvô en langue locale fongbé du Bénin, ont meublé la première édition du festival international du pagne tissé. Les trois derniers jours de cette première édition du festival, ont été marqués par des défilés de jeunes créateurs et de haute couture.

Selon l’initiateur du Fipat, le créateur de mode béninois Charlemagne Andoche Amoussou; l’objectif est de valoriser les tisserands africains en mettant en lumière le « Kanvo ». « Progressivement, c’est rentré dans les habitudes vestimentaires mais pour des tenues d’un standing donné, je dirai des tenues d’apaham, mais finalement de jour en jour nous avons essayé de travailler là dessus avec les tisserands pour l’avoir de façon affinée, de façon fine, un grammage très agréable par rapport à notre climat afin que nous puissions le porter facilement en Afrique et au Bénin en particulier », a expliqué Charlemagne Andoche Amoussou, Délégué général du Fipat et promoteur de la marque « Lolo Andoche ».

Comme lui, le président de l’association des créateurs de mode du Bénin, Félicien Casterman a exprimé toute sa fierté pour cette révélation du pagne tissé du Bénin. « La mode a révélé le Bénin à sa manière et c’est ce que vous avez vécu en live ce soir. On peut se permettre de dire haut et fort désormais que la mode béninoise est très très compétitive. Notre Kanvô de chez nous, les gens avaient l’habitude de le porter discrètement, mais à partir de maintenait nous allons demander aux gens de porter ça à toutes les manifestations », a-t-il affirmé.

Pour Arnaud Bienvenue Towanou, créateur de mode et promoteur de la marque « Adjinakou cica », le Bénin tend vers « un pagne tissé assez souple, aussi souple que le lin léger ». Le défilé a été assuré par des mannequins professionnels béninois et étrangers dont Awa Sanako, Eunice Favour et Mangama Fumey Princesse Koly.

Défilé au Festival international du pagne tissé, vendredi 21 octobre 2022, Photo Angèle ADANLE, BENIN WEB TV

