Bénin: le journaliste Virgile Ahouansè sous contrôle judiciaire, les implications

Interpellé et gardé à vue, le journaliste Virgile Ahouansè a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce jeudi 22 décembre 2022, après présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Selon les conseils du journaliste le contrôle judiciaire a des implications et conditionnent la libération de leur client.

Le journaliste Virgile Ahouansè a été libéré dans la soirée du jeudi, mais il est placé sous contrôle judiciaire. « Au parquet, il n’y a pas de liberté provisoire, soit vous êtes mis sous convocation ou vous êtes mis sous contrôle judiciaire. Ça veut dire que vous restez pratiquement entre les mains du Procureur. C’est comme si on lâche le mouton, mais on garde la corde », a expliqué Maître Aboubakar Baparapé au micro de Crystal News.

Selon Maître François Keke, Virgile Ahouansè est libre, mais il doit respecter certaines conditions en attendant le 13 février 2023 où il sera jugé. « Il doit déposer son passeport ; il ne doit pas quitter le Bénin ; il doit se présenter tous les vendredis au commissariat central de Porto-Novo et répondre à toutes les convocations de la police », a dit l’avocat.

Pour rappel, il est reproché au journaliste d’avoir diffusé de supposées fausses informations à travers une enquête réalisée sur un supposé cas d’exécution extrajudiciaire. Dans l’élément radiophonique relayé par la web radio Crystal News, la police est indexée dans ce dossier d’exécution.