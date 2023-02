Bénin: le gouvernement s’interdit tout commentaire sur la vente aux enchères des biens d’Ajavon

L’annonce de la vente aux enchères de 18 immeubles de Sébastien Ajavon, préalablement saisis dans une procédure judiciaire, alimente l’actualité depuis quelques jours. Au cours de ses échanges avec la presse en ligne le vendredi 17 février 2023, le Porte-parole du gouvernement a brièvement abordé le sujet.

La vente aux enchères des biens de l’opposant Sébastien Ajavon relève d’une action judiciaire et le gouvernement n’a rien à y voir. C’est en substance ce qu’on peut retenir de la réaction du Porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. « C’est une affaire de justice. Le gouvernement n’a pas de commentaire là-dessus », a-t-il répondu.

Cette affaire judiciaire à laquelle le Porte-parole fait allusion a mis en conflit l’homme d’affaires et les fiscs. Dans ce dossier, Sébastien Ajavon avait été condamné à cinq ans de prison et une amende de près de 169 millions de francs CFA pour « fraude à la TVA ».

Les 18 immeubles dont la vente est annoncée ne sont pas les seuls biens de l’opposant que la justice a pris. Plusieurs meubles de luxe, œuvres d’art et objets électroménagers, une voiture de marque Rolls Royce appartenant à Sébastien Ajavon, avaient été saisis et mis en vente.

Exilé, mais menacé par un mandat d’arrêt international et avec ses nombreux ennuis judiciaires, Sébastien Ajavon a quitté le pays sous pression. Il est parti quelque temps avant son historique condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il avait écopé de 20 ans de prison ferme dans une affaire de drogue dans laquelle il avait été d’abord relaxé pour « insuffisance de preuve » et « au bénéfice du doute » par le Tribunal de Cotonou.