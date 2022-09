Bénin: le gouvernement lance la reconstitution de la base de compétences des aspirants

Conformément à la décision prise en Conseil des ministres du mercredi 14 septembre 2022, le ministre des enseignements maternel et primaire et le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ont conjointement lancé l’enregistrement des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME). Cette inscription qui sera ne ligne permettra au gouvernement de procéder à al reconstitution de la base des AME.

Du jeudi 15 au dimanche 25 septembre 2022, les Aspirants au Métier d’Enseignant sont invités à s’inscrire via la plateforme EducMaster : http://www.dob.educamaster.bj. Cette opération entre dans le cadre du processus de reconstitution de la base de compétences des AME, décidée en Conseil des ministres. « Les inscriptions sont ouvertes aux personnes âgées de 18 ans au moins », précise le communiqué.

Conditions à remplir