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Bénin: le gouvernement lance dix nouvelles filières agricoles pour la rentrée 2026-2027

​Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé, dans un communiqué en date du 18 août 2026, l’ouverture de dix nouvelles offres de formation professionnelle au sein des Lycées Techniques Agricoles (LTA) pour l’année scolaire 2026-2027.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: le gouvernement lance dix nouvelles filières agricoles pour la rentrée 2026-2027
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Ces formations, débouchant sur le Diplôme de Technicien Métier (DTM), couvrent un large éventail de spécialités stratégiques à savoir: l’aviculture, la cuniculture et les élevages non conventionnels préparent à la conduite d’élevages modernes de volailles, de lapins et d’escargots.

L’élevage de bovins et de petits ruminants vise la production de lait, de viande et la transformation de produits dérives. L’élevage de porcins forme aux méthodes modernes d’alimentation, de reproduction et de gestion des unités d’élevage. La pisciculture et l’aquaculture préparent à la gestion d’écloseries et de fermes piscicoles.

​Dans le domaine végétal et horticole, la filière horticulture vivrière et ornementale forme des spécialistes en maraîchage, pépinière et aménagement d’espaces verts.

La production céréalière et légumineuse se concentre sur les cultures durables de maïs, riz, soja et niébé. La production de racines et tubercules cible la sécurité alimentaire à travers le manioc, l’igname et la patate douce.

La production de plantes à fibres et textiles prépare à la culture et à la transformation du coton et des fibres naturelles. La filière arboriculture et foresterie forme des techniciens en pépinières et gestion forestière. Enfin, la filière palmier à huile et cocotier est axée sur la gestion moderne des plantations et la transformation agro-industrielle.

​À travers ce dispositif, l’État béninois entend renforcer l’employabilité des jeunes, promouvoir l’auto-emploi et accélérer la transformation industrielle et la sécurité alimentaire du pays.

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