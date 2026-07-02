Bénin: le gouvernement envisage la modernisation des plateaux techniques avec l’acquisition d’équipements médicaux de pointe

​Le gouvernement béninois a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de son système de santé en approuvant, ce mercredi 1er juillet 2026, l’acquisition d’équipements médicaux de haute technologie au profit de plusieurs centres hospitaliers du pays.

Publié le 2 juil. 2026 à 08:41 · Mis à jour le 2 juil. 2026

Cette importante dotation vise à renforcer de manière significative les capacités de diagnostic et à optimiser la qualité de la prise en charge des patients au sein des formations sanitaires nationales.

​Dans le détail, l’opération cible des spécialités médicales majeures avec l’achat et l’installation de colonnes de cœlioscopie et de laparoscopie digestive destinées à équiper plusieurs hôpitaux universitaires.

Par ailleurs, des équipements modernes d’ophtalmologie seront déployés au profit du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou ainsi que dans d’autres centres hospitaliers régionaux.

Enfin, le projet intègre l’installation de matériels modernes d’anatomopathologie, un domaine essentiel pour l’analyse des tissus et le diagnostic précis des pathologies complexes.

Par ces investissements ciblés, l’exécutif entend selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi rehausser le niveau technique des hôpitaux publics et offrir aux populations un accès à des soins spécialisés plus performants.