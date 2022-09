Bénin: le gouvernement donne des précisions sur l’attaque du poste douanier de Guéné

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est prononcé sur l’attaque du poste douanier de Guéné. Il a profité du point de presse du Conseil des ministres pour partager avec la presse les informations officielles disponibles sur le sujet.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, on peut dire, à l’heure actuelle, qu’il « eu une nouvelle attaque terroriste ». « Ce que l’on sait précisément, à l’heure où je vous parle, c’est qu’il y a eu une action qui s’apparente à celle de délinquants armés, qui, à l’aide de couteaux, ont essayé de s’en prendre à un poste de douane », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement ne minimise pas l’incident, mais il martèle qu’il n’y a « aucune certitude sur la nature qui permettrait de le qualifier de terroriste ».

Le bilan provisoire de l’attaque fait état de deux (02) civils tués et d’un douanier blessé. Depuis décembre 2021 où le Bénin a connu la première attaque terroriste, c’est la première qu’un poste douanier a été attaqué. Les policiers et les militaires étaient jusque-là les plus touchés par le phénomène.