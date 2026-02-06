Bénin : le gouvernement clarifie la situation des patients dialysés

Alors que de nombreux patients souffrant d’insuffisance rénale peinent à financer leurs séances de dialyse, le gouvernement béninois est sorti du silence. Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole, a détaillé les mesures mises en place pour améliorer l’accès aux soins et réduire les coûts, lors d’un live TikTok.

Au Bénin, l’insuffisance rénale touche un nombre croissant de personnes. Face aux coûts élevés de la dialyse, des patients et leurs familles multiplient les appels à l’aide et lancent des cagnottes sur les réseaux sociaux. Plusieurs voix réclament que l’État prenne en charge l’ensemble des dialysés.

Interrogé sur cette situation, le gouvernement par la voix de son porte-parole a réagi. Wilfried Léandre Houngbédji a d’abord rappelé le dispositif existant avant 2016. « on a entendu généralement, oui, qu’avant 2016, tous les dialysés du pays étaient pris en charge par l’État. C’est vrai, ils étaient considérés comme des indigènes, et ils étaient un peu plus de 400, qui étaient effectivement pris en charge par l’État ».

Selon lui, à l’époque, le pays ne disposait que d’un centre public de dialyse, mal équipé et souvent en rupture de produits. Depuis, le gouvernement de la rupture a multiplié les centres, passant de un à quatre établissements opérationnels à Cotonou, Parakou, Abomey et Porto-Novo.

« c’est ce gouvernement qui a démultiplié déjà les centres de prise en charge, parce qu’avant, il faut savoir que certains pouvaient quitter loin de Parakou, donc un peu plus de 400 kilomètres, pour arriver à Cotonou pour les soins. Aujourd’hui, si vous êtes à ParaKou, vous avez la possibilité d’aller à l’hôpital à Parakou et de vous soigner. Si vous habitez le Zou ou les collines, vous avez la possibilité de descendre sur Abomey et de vous soigner, plutôt que d’arriver jusqu’à Cotonou ou d’aller jusqu’à ParaKou. Idem si vous êtes dans l’Ouémé et le Plateau, vous pouvez aller à Porto-Novo au lieu d’arriver jusqu’ici », a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement.

Conscient du poids financier pour les familles, le gouvernement a également pris des mesures fiscales pour réduire le coût des traitements.

« nous avons, au niveau du gouvernement, connaissant les difficultés que la plupart des malades ont effectivement, nous avons décidé de renoncer à toute taxe sur les entrants qui arrivent au pays et qui entrent dans la fabrication des produits qui sont administrés aux malades. Donc, que ce soit la TVA ou autre taxe, le gouvernement a renoncé, ne prend rien là-dessus. Malgré cela, on sait que le niveau de prix reste encore une préoccupation pour certains malades », a poursuivi le porte- parole.