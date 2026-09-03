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Bénin: le gouvernement autorise la construction de 35 Centres intégrés

Le gouvernement béninois a officialisé en Conseil des ministres un vaste projet d’infrastructure visant à moderniser les services sociaux sur l’ensemble du territoire.

Edouard Djogbénou
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Bénin: le gouvernement autorise la construction de 35 Centres intégrés
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L’initiative prévoit la construction de 35 Centres intégrés économiques, sociaux et numériques répartis à travers 26 communes.

​Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de Filets de Protection Sociale Productifs et vise à offrir un meilleur accompagnement aux ménages extrêmement pauvres ainsi qu’aux populations vulnérables, notamment par le biais d’un soutien financier progressif pour le développement d’activités génératrices de revenus.

Ces nouvelles structures permettront par ailleurs de transformer les traditionnels Centres de promotion sociale en Guichets uniques de protection sociale regroupant divers services en un même lieu.

​Les communes ciblées par cette première phase comprennent notamment Parakou, Nikki, Tchaourou, Kandi, Banikoara, Natitingou, Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Bohicon et Abomey.

Sur le plan architectural et fonctionnel, ces centres regrouperont les Guichets uniques de protection sociale, des antennes de La Poste du Bénin ainsi que des Points numériques communautaires. Le Conseil des ministres a d’ores et déjà autorisé la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet et instruit les ministres concernés de veiller à sa bonne exécution.

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