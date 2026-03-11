Bénin : le gouvernement annonce le recrutement et la formation de 135 agents des Eaux, Forêts et Chasse

Le gouvernement béninois a autorisé ce mercredi, le recrutement et la formation de 135 nouveaux fonctionnaires destinés à intégrer le corps des Eaux, Forêts et Chasse.

Le gouvernement béninois a autorisé ce mercredi, le recrutement et la formation de 135 nouveaux fonctionnaires destinés à intégrer le corps des Eaux, Forêts et Chasse.

Le gouvernement béninois a décidé de renforcer les effectifs de l’administration en charge de la protection des ressources forestières et fauniques. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi, l’exécutif a autorisé le recrutement et la formation de 135 nouveaux fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse.

Dans le détail, il s’agit de 95 gardes forestiers, 25 contrôleurs et 15 conservateurs qui seront recrutés afin de soutenir les actions de surveillance, de protection et de gestion durable des ressources naturelles. Ces nouveaux agents viendront renforcer les effectifs de cette administration, dans la continuité des recrutements réalisés au cours des quatre dernières années.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, cette mesure vise à accroître les capacités opérationnelles de cette entité stratégique, notamment dans la lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières, la préservation de la faune et la sécurisation des aires protégées.