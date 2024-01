Bénin: le DG FNDA, Valère Houssou condamné à 10 ans de réclusion criminelle

- Publicité-

L’ancien directeur général du Fonds National pour le Développement Agricole (FNDA), Valère Houssou est fixé sur son sort. Il a écopé d’une lourde peine à l’issue d’un procès ce mardi 23 Janvier.

Démarré il y a plusieurs mois, le procès lié à l’affaire de détournement au Fonds national pour le Développement Agricole (FNDA) a abouti à son verdict hier mardi. L’ancien Directeur Général du FNDA, Valère Houssou, a été condamné à une peine de dix (10) ans de réclusion criminelle et à une amende de 20 millions de FCFA. Ses biens ont été également saisis.

Le verdict est tombé ce mardi un peu avant minuit le mardi 23 janvier 2024. Les mis en cause dans le dossier sont poursuivis pour abus de fonction, corruption dans les marchés publics et blanchiment de capitaux. Dans ce procès, l’ancien Directeur général du FNDA, Valère Houssou, et l’ancien Directeur des Affaires Financières (FAF) ont écopé de la même peine. Leurs coaccusés ont été condamnés à des peines de 5 ou 3 ans de prison.

L’affaire concernant les malversations au FNDA a été révélée en 2022, lorsque l’ancien directeur général Valère Houssou a été destitué de ses fonctions lors du conseil des ministres du 12 octobre 2022.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a informé le Conseil de faits de rançonnement et de perception de commissions, dont certains responsables du fonds seraient les auteurs, au détriment des producteurs agricoles bénéficiaires de subventions ainsi que des prestataires. Ces informations figuraient dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce jour-là.