Bénin: le départ d’Abimbola fait des vagues au sein du BR, le parti se vide à Adja-Ouèrè

Cinq (05) conseillers dont le Premier adjoint au maire de la commune d’Adja-Ouèrè ont démissionné du Bloc Républicain. Ils ont démissionné par fidélité et loyauté à leur leader Jean Michel Abimbola.

Paulin Hounkpatin, premier adjoint au maire d’Adja-Ouèrè, Bruno Adégnandjou, CA d’Ikpinlè, Thimotée Ogoulanan, CA de Massè, Oscar Cossi Egbenoude, CA d’Oko-Akaré et Apollinaire Houngbo, conseiller communal, ne sont plus membres du Bloc Républicain. Ils ont annoncé leur départ du parti par un communiqué. Dans ledit communiqué, on note que ces élus communaux ont claqué la porte du cheval pour rester « fidèles » au Ministre Jean Michel Abimbola qui se retrouve désormais du côté de l’UP le Renouveau.

Nous démissionnons par fidélité et loyauté à notre leader que nous avons toujours soutenu, les mêmes les heures les plus sombres de ses ennuis au Bloc Républicain. Les démissionnaires

Paulin Hounkpatin et son groupe sont revenus sur la crise qui a secoué le BR au sein du Conseil communal d’Adja-Ouèrè à la suite de la destitution de l’ex-Maire Karamatou Fagbohoun. Selon eux, cette situation avait été mal gérée par les autorités du parti. En effet, ils avaient été accusés d’avoir orchestré cette destitution avec le soutien de leur leader Jean Michel Abimbola. Ce dernier n’étant plus au BR, ils ont jugé opportun de le suivre.

Ces cinq (05) conseillers ne sont pas les seuls proches de Jean Michel Abimbola qui ont lâché le BR dans l’Ouémé-Plateau. Il y a quelques jours, les députés Hilaire Adoun et Awaou Bissirou ont démissionné du Bloc Républicain. Aux dernières nouvelles, ils comptent aussi rejoindre le ministre Abimbola à l’UP le Renouveau.