Bénin: le cri de cœur et de désespoir des dialysés à Patrice Talon

Face au coût assez élevé de leur traitement, les dialysés du Bénin à travers leur association lancent un cri de cœur à l’endroit du président Patrice Talon. Ils plaident pour une prise en charge totale des frais de la dialyse pour leur éviter une mort lente.

Faute de moyens, beaucoup de dialysés sont voués à une mort lente, mais certaine. C’est le cri de cœur lancé par le président de l’Association des dialysés du Bénin au chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Dans un message au président de la République, les dialysés plaident pour la prise en charge intégrale de leur traitement par le gouvernement.

Après avoir présenté leurs condoléances aux familles des personnes décédées dans l’accident tragique survenu le dimanche 29 Janvier à Dassa-Zoumè, les dyalisés attirent l’attention du chef de l’Etat sur leur situation qui, précisent-ils, serait pire que le drame de Dassa. « C’est un coup dur et vraiment tragique pour notre pays. Néanmoins, nous, dialysés du Bénin, notre situation est comparable, voire pire que ces personnes qui ont perdu leurs vies dans ce drame sans secours. Oui, cet accident est venu et nous avons vu comment c’est brusque et choquant« .

Monsieur, le Président de la République du Bénin, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, C’est un coup dur et vraiment tragique pour notre pays. Néanmoins, SEM le Président, nous, dialysés du Bénin, indiquent-ils dans leur message au chef de l’Etat, notre situation est comparable, voire pire que ces personnes qui ont perdu leurs vies dans ce drame sans secours.

« Oui, cet accident est venu et nous avons vu comment c’est brusque et choquant. Mais, nous, vos filles et fils dialysés du Bénin, souffrons d’une mort lente et sans moyens. Les dépenses colossales que nous faisons, que nos parents et amis font sur nous étouffent et nous tuent déjà à petit feu« ., précise le président de l’association des dialysés.

Les dialysés estiment être abandonnés à leur propre sort depuis des années, sans secours, en dépit des cris de détresses, de chagrins, d’âpres amertumes, personne ne leur vient au secours. « Beaucoup d’entre nous sont déjà morts faute de moyens. Vous n’êtes pas sans savoir qu’une séance de dialyse au Bénin coûte au minimum 70.000f cfa. Or il faut deux séances de dialyse par semaine et le traitement, à comprendre, reste à vie sauf cas Providentiel de guérison« , indique le président dans son message.



Une prise en charge totale du traitement…

Dans leur cri de cœur, les dialysés du Bénin lancent : « Mr le Président, nous souhaiterions, la prise en charge totale des frais de la dialyse pour tous les citoyens béninois. Nous implorons votre clémence, votre bon sens d’écoute et de grand discernement sur ce dossier, car vous seul pourrez nous sauver d’une telle mort« , lancent-ils désespérément.