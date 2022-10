Bénin: le CreJeL de Nadine Okoumassou adhère au parti « Les Démocrates »

Nadine Okoumassou et son mouvement Cercle des Jeunes Leaders (CreJel) ont adhéré au parti « Les Démocrates » (LD). La déclaration d’adhésion a été reçue par le président Eric Houndété, ce dimanche 09 octobre 2022 à Cotonou.

Sans avoir précisé sa destination politique, Nadine Okoumassou annonçait dans une précédente interview accordée à BENIN WEB TV, son adhésion à une formation politique. C’est désormais chose faite. Elle a décidé de rejoindre le parti d’opposition « Les Démocrates », dirigé par l’ancien député Eric Houndété.

Aujourd’hui, l’heure est venue pour le Creuset des Jeunes Leaders de se fondre dans le parti Les Démocrates pour protéger et défendre le Bénin contre ceux qui veulent détruire ce pour quoi les vaillants combattants ont donné leur vie, la liberté pour tous. Nadine Okoumassou

Nadine Okoumassou et les siens ont rassuré les membres et responsables de LD de leur disponibilité à mouiller le maillot au nom des Démocrates. « Soyez rassurés de la volonté des anciens militants du Creuset des Jeunes Leaders que nous sommes devenus à partir de cet instant à servir désormais LES DÉMOCRATES avec loyauté et dévouement. Oui, nous sommes démocrates », a-t-elle déclaré.

L’ancienne détenue se repositionne sur la scène politique en adhérant au parti LD. Elle n’a, cependant pas changé de ligne directrice. Nadine Okoumassou reste opposante, mais va dorénavant agir dans le cadre tracé par Les Démocrates.

Arrêtée et déposée en prison pour les manifestations entrant dans le cadre de « 5 ans, c’est 5 ans ».

Nadine Okoumassoun fait partie des acteurs politiques interpellés en avril 2021 alors qu’ils protestaient contre la rallonge du mandat du président Patrice Talon et la tenue d’une élection présidentielle « exclusive ».

A la barre le 09 août 2021, l’activiste avait plaidé non coupable. Pour elle, « 5 ans, c’est 5 ans » est une campagne qu’elle reconnait avoir mené conformément à l’article 42 de la constitution.

En ce qui concerne l’organisation des marches de protestation, Nadine Okoumassoun dit avoir fait le meilleur choix. « Monsieur le président, je n’ai pas perdu ma crédibilité, je défends ce qui est juste », avait-elle déclaré à la barre.