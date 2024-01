Bénin: le corps sans vie d’un enfant repêché d’une fosse à Lalo

- Publicité-

Le corps sans vie d’un enfant d’environ deux ans a été retrouvé dans une fosse à Hlassamè, dans la commune de Lalo.

Le dimanche 21 janvier 2024, les populations de Hlassamè, une localité de la commune de Lalo, département du Couffo ont fait la découverte du corps sans vie d’un enfant âgé d’un an et demi. La découverte macabre a été faite dans une fosse.

Le jour du drame, la mère de la victime accompagnée de son enfant s’est rendue aux toilettes. Après s’être soulagée, elle est revenue avec son fils âgé d’un an et demi. Mais quelques minutes plus tard, elle a constaté la disparition de son enfant.

Après de longues heures de recherches, le corps sans du jeune garçon a été retrouvé dans la fosse septique. L’enfant après avoir accompagné sa maman est revenu sur ses pas. La suite, on la connaît.