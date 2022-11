Bénin: le corps d’un jeune homme retrouvé dans un puits à Nikki

Le corps d’un homme âgé de 30 ans environ a été découvert ce dimanche 20 Novembre 2022. La découverte a été faite à Gah Maro, une localité de la Commune de Nikki.

Les populations de Gah Maro, une localité de la Commune de Nikki, ont fait ce weekend une découverte macabre. Le corps sans vie d’un jeune homme âgé de 30 ans a été retrouvé dans un puits de la localité. La découverte a été faite ce dimanche.

La victime est bien connue à Gah Maro. Son corps a été retrouvé trois jours après sa disparition de la maison. Pour l’heure les causes et les circonstances de ce décès ne sont pas encore connues. La police Républicaine alertée après la découverte a ouvert une enquête et le corps remis aux parents de la victime pour inhumation.